Инвесторы опасаются распространения долгового кризиса на другие страны ЕС - эксперты

Негативные настроения на рынке акций в настоящее время связаны с опасениями распространения долгового кризиса на другие страны еврозоны.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, торги на западных фондовых площадках в понедельник, 19 сентября, завершились снижением индексов. Вчера важной статистики, способной повлиять на ход торгов, не выходило, поэтому в центре внимания была проблема греческого долга. Результаты встречи Экофина не оказали какой-либо значимой поддержки рынку, так как никаких четких решений по проблеме Греции и региона в целом принято не было. Лидеры стран отложили решение вопроса по предоставлению очередного транша Греции до октября.

По словам аналитиков, инвесторы находятся в ожидании заседания ФРС США, которое состоится завтра, так как его результаты могут пролить свет на дальнейшие меры по стимулированию самой большой экономики в мире.

По информации аналитиков, сегодня публикуются индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в Германии, а также данные по числу начатых строительств домов в США.

Аналитики констатируют, что украинские фондовые биржи завершили понедельник также со снижением. Согласно результатам торгов, индекс Украинской биржи упал на 1,19% до 1470,72 пункта, а индекс ПФТС – на 0,71%, до 578.67 пункта. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи рост показали акции Крюковского вагоностроительного завода (+2,69%), Авдеевского КХЗ (+1,51%) и «Укртелекома» (+1,4%). Лидерами снижения стали акции «Укрнафты» (-5,72%) и «Мотор Сичи» (-3,22%).