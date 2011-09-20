Индекс Украинской биржи в понедельник следовал за динамикой глобальных рынков - эксперт

Индекс Украинской биржи в понедельник, 19 сентября, в обычном режиме следовал за динамикой глобальных рынков акций.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Так, отметил он, в первой половине дня в понедельник снижение индекса Украинской биржи составляло более 2%, однако к концу торговой сессии масштаб снижения сократился фактически вдвое – до 1,2%. Индекс S&P 500 к концу торговой сессии также отыграл значительную часть дневного снижения, а индекс NASDAQ и вовсе под закрытие выходил на положительную территорию.

При этом, считает аналитик, «причиной покупок скорее стало лишь желание воспользоваться снижением фондовых индексов накануне, но не позитивные новости». Президент США представил план по сокращению долгосрочного дефицита бюджета, но о реакции политических оппонентов говорить пока преждевременно. С одной стороны, рынки акций пока что не получают негативных сигналов от американских политиков, с другой – позитивных они также не получают.

В то же время, по словам П.ИЛЬЯШЕНКО, правительство Греции продолжает интенсивные переговоры с кредиторами, отстаивая прогресс в деле сокращения дефицита бюджета. На этом фоне доходность долговых обязательств проблемных европейских стран демонстрирует неоднозначную динамику.