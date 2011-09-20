Фонд гарантирования инвестиций похож на коммерческую организацию - участники рынка

В одобренном Кабинетом министров Украины проекте Закона Украины «О Фонде гарантирования инвестиций на фондовом рынке» Фонд гарантирования инвестиций прописан как коммерческая организация, которая занимается инвестиционной деятельностью с целью получения прибыли, и больше напоминает институт совместно инвестирования, чем гарантийный фонд.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации «Фондовое партнерство».

Кроме того, отмечают в ассоциации, вступительные взносы в Фонд гарантирования инвестиций можно считать скрытым налогом на право заниматься деятельностью по управлению ценными бумагами, поскольку они не имеют непосредственного отношения к привлечению средств, ценных бумаг инвесторов - физических лиц.

В ассоциации также отмечают, что непрозрачность процедуры компенсационных выплат инвесторам и незначительный уровень минимальной компенсации будет сдерживать желание таких инвесторов инвестировать. Кроме того, из пяти прописанных в законопроекте случаев недоступности инвестиций, которые являются условием для компенсационных выплат инвесторам, только один - невозврат инвестиций инвестору согласно условиям договора, заключенного инвестором с профессиональным участником фондового рынка, может быть условием компенсационных выплат.

В ассоциации также сообщили, что в отношении компаний по управлению активами некорректно применять компенсационные механизмы, заимствованные разработчиками законопроекта из Закона Украины «О Фонде гарантированию вкладов физических лиц», действие которого распространяется лишь на банковские учреждения.

В связи с вышеизложенными фактами, ассоциация направила письмо в комитет по вопросам финансов, банковской деятельности, налогов и таможенной политики Верховной Рады с предложением вернуть на доработку проект Закона Украины «О Фонде гарантирования инвестиций на фондовом рынке», внесенный Кабмином.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 22 августа одобрил проект Закона Украины «О Фонде гарантирования инвестиций на фондовом рынке».

Законопроектом предлагается создать фонд, за счет средств которого будут осуществляться компенсационные выплаты инвесторам в случае потери инвестиций. Это будет касаться средств и ценных бумаг, переданных торговцу ценными бумагами на основании договора об управлении этими документами, а также средств, вложенных в ценные бумаги институтов совместного инвестирования, эмиссия которых была осуществлена путем публичного (открытого) размещения.

Законопроектом предусматривается, что фонд будет некоммерческой самоуправляющейся организацией. Действовать он будет на основании соответствующего положения, которое будет утверждаться наблюдательным советом и соглашаться Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Органами управления фонда является наблюдательный совет и правление.