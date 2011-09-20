Инвесторы на ВФБ в понедельник распродавали украинские акции - эксперты

Инвесторы на Варшавской фондовой бирже в понедельник, 19 сентября, распродавали акции украинских компаний.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, индекс WIGUKR в понедельник упал на 2,2%. Акции производителя молочных продуктов Milkiland (-3,8%) снова продемонстрировали падение, снизившись на 27,3% с начала сентября. Бумаги производителя аккумуляторов WESTA (-1,0%) также торговались в минусе вчера, потеряв 9,5% по итогам четырех торговых сессий. Торги акциями агрокомпании Kernel закрылись падением котировок на 2,6%, снизившись на 5,9% на протяжении трех торговых дней.

Как отмечают аналитики, на Лондонской фондовой бирже в понедельник котировки агропромышленной компании Avangard упали на 4,5% после их роста на 4,2% во время предыдущей сессии. Акции горнорудной компании Ferrexpo просели вчера на 2,9%.