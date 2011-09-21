Минфин разместил ОВГЗ на 165,5 млн. грн.

Министерство финансов Украины во вторник, 20 сентября, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 165 млн. 487,86 тыс. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, были размещены облигации с датой погашения 9 июля 2014 года и доходностью 10% годовых.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, в августе 2011 года от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на первичных аукционах в государственный бюджет поступило 0,1 млрд. грн. (с начала года – 18,8 млрд. грн.).

Всего с начала года правительством было осуществлено размещение государственных облигаций Украины (с учетом ОВГЗ, которые выпущены для увеличения уставного капитала АО “Ощадбанк”, ПАО “Укргазбанк” и НАК “Нафтогаз Украины”) на общую сумму 36,2 млрд. грн.

Справка УНИАН. По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в 2010 году поступило 40,424 млрд. грн.

Всего в 2010 году Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины», банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 70,657 млрд. грн.