Украинские фондовые рынки во вторник восстанавливали потерянные позиции - эксперты

Украинские фондовые рынки во вторник, 20 сентября, восстанавливали потерянные позиции.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, бумаги Стахановского вагоностроительного завода на Украинской бирже во вторник прибавили 5,7%. В свою очередь, котировки «Азовстали» выросли на 2,73%. Бумаги Авдеевского КХЗ прибавили вчера 2,4%, а по итогам шести торговых сессий продемонстрировали рост в 11,2%.

Аналитики отмечают, что лидерами падения на Украинской бирже во вторник стали акции «Укрнафты» (-1,5%) и «Укртелекома» (-1,4%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 20 сентября, снизился на 0,12% – до 578,00 пункта. Общий объем торгов составил 382 млн. 773 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,61% – до 1479,70 пункта. Общий объем торгов составил 116 млн. 754 грн., из них на срочном рынке – 47 млн. грн.