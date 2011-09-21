Оптимизм на рынке акций связан с началом заседания ФРС - эксперты

Оптимизм на рынке акций связан с началом заседания Федеральной резервной системы, по результатам которого могут быть обнародованы новые меры по стимулированию экономики США.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, ситуация в Европе остается довольно нестабильной, что стало сдерживающим фактором для фондовых рынков во вторник, 20 сентября. Так, стало известно, что агентство Standard and Poor`s снизило кредитный рейтинг Италии на одну ступень.

Как отмечают аналитики, статистика, выходившая на протяжении вчерашнего дня, также не принесла поддержки рынку. Индекс экономических ожиданий инвесторов по Германии показал довольно значительное снижение, а статистические данные из США по числу начатых строительств домов оказались хуже ожиданий рынка.

По словам аналитиков, сегодня в США будут опубликованы данные по продажам домов на вторичном рынке, а также будет обнародовано решение по процентной ставке ФРС.