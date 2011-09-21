Эксперт: волатильность ситуации в Греции пока приводит лишь к краткосрочным колебаниям акций

Волатильность политической ситуации в Греции и особенность переговоров с кредиторами (которая состоит в необходимости противоречивых заявлений для одновременного удовлетворения различных групп избирателей) пока что приводит лишь к краткосрочным колебаниям стоимости рисковых активов.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

В то же время, считает он, ожидается, что главным психологическим раздражителем для инвесторов станет сегодняшнее заседание комитета по монетарной политике Соединенных Штатов.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, вчера разворот динамики на глобальных рынках акций ближе к старту торгов на отечественных площадках позволил индексу Украинской биржи открыться на положительной территории, где он и остался до конца торговой сессии. Таким образом, ставка на то, что утреннее снижение фьючерсов на индекс S&P 500 представляло собой формирование «ловушки для продавцов», оправдалась.

Как полагает аналитик, сегодня утром волнения относительно неминуемого дефолта Греции «тут и сейчас», кажется, отступили. Фьючерсы на индекс S&P 500 росли в пределах до 0,5%, а главный индикатор направления динамики рисковых активов последних дней – медь – прибавляет более 1%. В то же время, внешний фон был несколько омрачен снижением американских фондовых индексов накануне. При этом продажи на фондовых площадках США в последний час торговой сессии не имеют каких-то конкретных причин и могут быть объяснены в рамках привычной внутридневной фиксации прибыли.