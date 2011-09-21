Фонд госимущества назвал начальную стоимость акций «Киевэнерго» и «Западэнерго»

Начальная стоимость планируемого к продаже 25 % пакета акций «Киевэнерго» составит 432 млн. 305 тыс. грн., 45,1% пакета акций «Западэнерго» - 1 млрд. 932 млн. грн.

Об этом сообщил сегодня, 21 сентября, журналистам председатель Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, начальная цена госпакета «Западэнерго» была определена исходя из цены акций компании на фондовом рынке, стоимость «Киевэнерго» была установлена на основании стандартизированной оценки.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что по оценкам ФГИУ общее количество потенциальных покупателей, которые могут претендовать на планируемые к продаже акции облэнерго, может составить около 23 как украинских, так и зарубежных компаний, количество претендентов на госпакеты генераций составляет порядка 13.

Напомним, Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать госпакеты акций одиннадцати энергокомпаний, в частности, 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».