Украинские акции на Варшавской фондовой бирже во вторник выросли - эксперты
18:44, 21 сентября 2011Фондовый рынок
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Украинские акции, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, продемонстрировали во вторник, 20 сентября, рост.
Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.
По словам аналитиков, в результате индекс WIGUKR во вторник вырос на 1,7%. Акции производителя молочных продуктов Milkiland прибавили вчера 3,9%. Торги бумагами агрокомпании Agroton закрылись ростом котировок на 3,8%.
Как отмечают аналитики, на Лондонской фондовой бирже во вторник котировки горнорудной компании Ferrexpo снизились на 0,5%, продемонстрировав падение на 4,0% по итогам трех торговых сессий. Акции производителя курятины MHP выросли на 2,6%.
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