Украинские акции на Варшавской фондовой бирже во вторник выросли - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, продемонстрировали во вторник, 20 сентября, рост.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, в результате индекс WIGUKR во вторник вырос на 1,7%. Акции производителя молочных продуктов Milkiland прибавили вчера 3,9%. Торги бумагами агрокомпании Agroton закрылись ростом котировок на 3,8%.

Как отмечают аналитики, на Лондонской фондовой бирже во вторник котировки горнорудной компании Ferrexpo снизились на 0,5%, продемонстрировав падение на 4,0% по итогам трех торговых сессий. Акции производителя курятины MHP выросли на 2,6%.