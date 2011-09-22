Эксперты: нерешенный вопрос помощи Греции способствует негативным настроениям на рынке акций
Отсутствие окончательного решения по вопросу предоставления очередного транша помощи Греции способствует негативным настроениям на рынке акций.
Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.
По словам аналитиков, торги на Украинской бирже в среду, 21 сентября, проходили преимущественно на негативной территории, но во второй половине дня рынку удалось несколько отыграть потери. Продажи домов на вторичном рынке США выросли на 7,7%, что оказалось намного выше прогнозов, которые были на уровне 1,4%, и это отразилось в росте индексов.
Как отмечают аналитики, украинские фондовые площадки в среду завершили торги ростом. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами роста стали акции «Стирола» (+3%), «Донбассэнерго» (+2,97%) и «Укртелекома» (+2,3%).Наибольшее снижение было зафиксировано по бумагам «Мотор Сичи» (-1,11%) и «Укрнафты» (-0,9%).
По мнению аналитиков, среди статистики, которая сможет повлиять на ход торгов, сегодня стоит отметить индекс деловой активности Еврозоны, а также данные по рынку труда из США. Но все-таки результаты заседания ФРС США будут ключевым фактором, определяющим динамику индексов.
Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 21 сентября, вырос на 0,93% – до 583,38 пункта. Общий объем торгов составил 1 млрд. 997 млн. 875,5 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи повысился на 0,75% – до 1490,73 пункта. Общий объем торгов составил 126 млн. 473 грн., из них на срочном рынке – 47 млн. грн.