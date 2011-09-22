Украинские акции на ВФБ в среду пользовались небольшим спросом у инвесторов - эксперты

Украинские акции на Варшавской фондовой бирже в среду, 21 сентября, пользовались небольшим спросом у инвесторов.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, в результате индекс WIGUKR упал в среду на 0,3%. Лидерами снижения на Варшавской фондовой бирже стали акции агрокомпании Kernel (-1,8%). Акции производителя молочных продуктов Milkiland (+2,7%) вчера торговались в плюсе.

Как сообщают аналитики, на Лондонской фондовой бирже в среду бумаги нефтегазовой компании Regal Petroleum прибавили 9,8%, а за три торговые сессии они выросли на 56,5%. Торги акциями горнорудной компании Ferrexpo вчера закрылись падением котировок на 1,8%, продемонстрировав снижение на 5,8% по итогам четырех торговых сессий.