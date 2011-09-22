Негативный вклад экономической политики США в экономический рост сохраняется - эксперт

Негативный вклад экономической политики США в экономический рост сохраняется.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, украинский рынок акций в среду, 21 сентября, не демонстрировал однонаправленной динамики под влиянием событий на внешних площадках. Главным внутренним источников новостей стал энергетический сектор. Так, после публикации деталей конкурса по продаже «Захидэнерго» и «Киевэнерго» акции данного сектора продемонстрировали существенный рост, поддержав динамику широкого рынка.

Однако, подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО, ключевые события 21 сентября ожидались уже после закрытия торгов на украинских площадках. Начав торговую сессию скромным ростом, американские фондовые индексы вышли на отрицательную территорию в преддверии публикации решения комитета по монетарной политике США.

По мнению аналитика, новостные заголовки объясняют ситуацию следующим образом: рынки акций снижаются в результате увеличения рисков роста мировой экономики. Видимо, участники рынка имеют в виду комментарии FOMC о том, что они видят серьезные риски для экономического роста, в том числе риски для стабильности мировой финансовой системы. Сама же операция Twist осталась фактически без внимания, хотя ее размеры превысили ожидания рынка.

При этом П.ИЛЬЯШЕНКО обратил внимание на три аспекта, которые, по его мнению, являются скорее позитивными: «Во-первых, ни о каком количественном смягчении речь не шла, следовательно, нет QE3 – нет повода для печали. Во-вторых, представители ФРС все еще ждут, что экономический рост будет выше нуля. И в-третьих, размер операции Twist говорит об агрессивном настроении большинства членов комитета, что хорошо на фоне паралича фискальной политики».

Отметил аналитик и наличие «ложки дегтя» в сложившейся ситуации. Накануне публикации решения комитета американские политики писали Бену БЕРНЕНКЕ письма с пожеланиями бездействия, что нарушает принцип независимости ФРС. «Это говорит о том, что ждать конструктивного политического диалога по поводу экономической политики в США не следует», - считает П.ИЛЬЯШЕНКО.