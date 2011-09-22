Российский индекс РТС на сегодняшних торгах рухнул на 7%

На российском рынке акций продолжается резкое снижение ведущих фондовых индексов.

Как сообщает РБК, во второй половине дня падение индекса РТС превысило 7-процентную отметку, в то время как индексы ММВБ и RTS Standard потеряли около 6,5%.

По состоянию на 14:15 по киевскому времени индекс ММВБ понизился на 6,49% - до 1409,39 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1411,02 пункта, что на 7,09% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard понизился на 6,4% - до 9591,68 пункта.

На российский рынок сегодня оказывает давление крайне негативный внешний фон. Поводов для расстройства было несколько: предупреждение Федеральной резервной системы (ФРС) США о возросших рисках замедления экономики, решение Moody`s понизить рейтинги трех крупнейших банков США, снижение рейтингов ряда итальянских банков со стороны S&P. В итоге ведущие индексы в США закрылись накануне снижением на 2-2,5%, Азия откликнулась снижением на 2,5-4%, а Европа падает сегодня на 4-5%.