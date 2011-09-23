Вчера на украинском рынке акций царили негативные настроения – эксперты

На протяжении всего вчерашнего дня на украинском рынке акций царили негативные настроения, связанные с внешними факторами.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, торги на биржах Европы и США в четверг, 22 сентября, проходили на негативной территории на фоне выступления главы ФРС Бена БЕРНАНКЕ, который заявил о том, что риски снижения темпов роста экономики США довольно высоки. Также по итогам заседания ФРС было принято решение начать программу по поддержке экономики США под названием «Твист», которая предполагает покупку долгосрочных казначейских облигаций на сумму 400 млрд. долларов за счет продажи краткосрочных гособлигаций, однако это решение не оказало поддержку рынку. Кроме этого, давление на индексы оказала новость о том, что агентство Moody’s снизило рейтинги таких финансовых организаций, как Bank of America, Wells Fargo и Citigroup.

Аналитики отмечают, что украинские фондовые индексы завершили торги четверга падением. Все акции индексной корзины Украинской биржи, кроме «Стирола» (+0,68%), завершили торги в красной зоне. Лидерами снижения стали акции Стахановского вагоностроительного завода (-8,73%), «Мотор Сичи» (-6,88%) и Енакиевского металлургического завода (-6,22%).

По мнению аналитиков, сегодня важная макроэкономическая статистика выходить не будет, поэтому, вероятнее всего, рынок будет продолжать отыгрывать вчерашний негатив.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 22 сентября, снизился на 2,61% – до 568,13 пункта. Общий объем торгов составил 293 млн. 296 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 4,07% – до 1430,10 пункта. Общий объем торгов составил 127 млн. 657 грн., из них на срочном рынке – 70 млн. 468 тыс. грн.