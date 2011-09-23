Эксперт: украинский рынок акций в четверг пережил две фазы распродаж

Украинский рынок акций в четверг, 22 сентября, пережил две фазы распродаж.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его информации, падение индекса Украинской биржи на открытии торговой сессии в четверг немногим превысило 2,5%, но после непродолжительного отскока вверх снижение возобновилось. Таким образом, не отыграв весь негатив на старте торгов, украинский рынок акций оказался уязвим перед продолжением снижения рисковых активов.

Как подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО, уже по ходу вчерашней торговой сессии синхронность снижения рисковых активов резко увеличилась, что фактически привело к панике. Так, падение фондовых индексов США на 3-4% проходило при высоком объеме торгов. При этом акции секторов, ориентированных на спрос из стран с развивающейся экономкой, потеряли от 4% до 6% стоимости. О глобальном характере распродаж говорит и поведение сырьевых товаров: ключевой промышленный металл – медь – снизился на 8,8%.

По мнению аналитика, ключевым фактом для инвесторов и активных трейдеров на сегодня является то, что фьючерсы на индекс S&P 500 все еще не протестировали поддержку на уровне 1100 пунктов. «Рост последних сегодня утром выглядит совершенно неубедительно, и сценарий тестирования данного уровня в течение 1-2 торговых сессий очень вероятен», - отметил он.

П.ИЛЬЯШЕНКО полагает, что уровень 1100 пунктов по индексу S&P 500 (фьючерсов на данный индекс) следует использовать в качестве ориентира для открытия новых защитных позиций на срочном рынке (если они у вас не сохранились). По его мнению, в целом работа с данным уровнем должна быть аналогичной работе с уровнем 1295 пунктов в конце июля – начале августа.

«Учитывая, что попытка коррекции вверх сегодня утром не выглядит убедительно, а фьючерсы на медь продолжают резкое снижение, внешний фон на открытии украинского рынка акций сложился негативный», - подытожил аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 22 сентября, снизился на 2,61% – до 568,13 пункта. Общий объем торгов составил 293 млн. 296 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 4,07% – до 1430,10 пункта. Общий объем торгов составил 127 млн. 657 грн., из них на срочном рынке – 70 млн. 468 тыс. грн.