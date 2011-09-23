Мировые биржи торгуются разнонаправленно на фоне заявлений "Большой двадцатки"

Биржевые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику после заявления министров финансов стран "Большой двадцатки" о готовности предпринять все меры для обеспечения стабильности мировой финансовой системы, сообщает BBC.

Цены на акции поползли вниз на азиатских биржах, но начали слегка расти в Европе.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 2,07% - до 8643,02 пунктов, гонконгский Hang Seng - на 1,36%, опустившись до отметки в 17585,79 пунктов, а южнокорейский индекс KOSPI продолжает падение с момента открытия, достигнув 1697,44 пунктов после падения на 5,73%.

Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,44% - до 5041,61 пунктов, немецкий DAX - 0,46%, достигнув отметки в 5227,09 пунктов, французский CAC 40 - 0,28%, поднявшись до отметки 2789,52 пунктов.