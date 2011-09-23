На российском рынке акций второй день подряд продолжается обвал.

Как сообщает сайт Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), по состоянию на

13:55 по киевскому времени индекс ММВБ упал на 6,27 %, индекс РТС обвалился на 6,48 %.

Напомним, вчера падение индекса РТС превысило 7-процентную отметку, в то время как индексы ММВБ и RTS Standard потеряли около 6,5%.