Украинские акции на Варшавской фондовой бирже в четверг существенно просели - эксперты

Украинские акции на Варшавской фондовой бирже в четверг, 22 сентября, существенно просели.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, в результате индекс WIGUKR потерял 4,3%. Инвесторы распродавали акции агрокомпании Kernel (-7,0%), угледобывающей компании Sadovaya (-2,7%) и производителя сахара Astarta (-2,2%).

По словам аналитиков, подобная динамика наблюдалась в четверг и на Лондонской фондовой бирже. Котировки горнорудной компании Ferrexpo снизились на 12,4%, продемонстрировав падение на 17,5% по итогам пяти торговых сессий. Акции Regal Petroleum (-9,7%) вчера также торговались в минусе после роста на 56,5% на протяжении трех торговых сессий.