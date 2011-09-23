«Финансирование инфраструктурных проектов» выбрало Morgan Stanley для организации выпуска еврооблигаций

Госпредприятие "Финансирование инфраструктурных проектов", созданное в рамках подготовки и проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу Евро-2012, выбрало Morgan Stanley для организации выпуска еврооблигаций.

Об этом говорится в обосновании осуществления процедуры закупки у одного участника, обнародованном на сайте Государственных закупок.

Соответствующий договор был подписан 15 сентября 2011 года, его стоимость составила 427,800 тыс. долл.

Как сообщалось, в ноябре 2010 года ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" продало под госгарантии семилетние еврооблигации на 568 млн. долл. с доходностью 8% годовых, а в апреле 2011 года – на 690 млн. долл. под 7,4% на тот же срок.

Организаторами выпуска бумаг были Morgan Stanley и ВТБ Капитал.

Средства привлекались для финансирования строительства инфраструктурных проектов в рамках проведения Чемпионата Европы по футболу Евро-2012.