АМК разрешил ЕБРР приобрести 25% акций СК «Универсальная»

Антимонопольный комитет Украины разрешил Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) приобрести акции ПАО «Страховая компания «Универсальная».

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, данное приобретение обеспечивает покупателю достижение 25% голосов в высшем органе управления страховщика.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров ЕБРР 12 июля принял решение об участии банка в капитале СК «Универсальная».

Справка УНИАН. Страховая компания «Универсальная» работает на страховом рынке с мая 2002 года.

По итогам января-июня 2011 года компания собрала страховых платежей на сумму 113,877 млн. грн., страховые выплаты составили 34,362 млн. грн.

По данным компании, ее основными акционерами являются Whiteford Limited - 53,71%, Goldman Sachs - 10,54%, Emerging Europe Growth Fund, LP, управляемый Horizon Capital, - 10,65%, Genesis - 9,89%.