АМК разрешил ЕБРР приобрести 25% акций СК «Универсальная»
Антимонопольный комитет Украины разрешил Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) приобрести акции ПАО «Страховая компания «Универсальная».
Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.
Согласно сообщению, данное приобретение обеспечивает покупателю достижение 25% голосов в высшем органе управления страховщика.
Как сообщал УНИАН, Совет директоров ЕБРР 12 июля принял решение об участии банка в капитале СК «Универсальная».
Справка УНИАН. Страховая компания «Универсальная» работает на страховом рынке с мая 2002 года.
По итогам января-июня 2011 года компания собрала страховых платежей на сумму 113,877 млн. грн., страховые выплаты составили 34,362 млн. грн.
По данным компании, ее основными акционерами являются Whiteford Limited - 53,71%, Goldman Sachs - 10,54%, Emerging Europe Growth Fund, LP, управляемый Horizon Capital, - 10,65%, Genesis - 9,89%.