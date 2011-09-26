Индекс РТС и ММВБ потеряли в первые минуты торгов в понедельник 2-3%

Основные российские фондовые индексы - РТС и ММВБ - потеряли в первые минуты торгов понедельника 2-3% на внешнем негативе, следует из данных бирж.

На 10.04 мск индекс ММВБ упал на 2,15% - вновь ниже 1300 пунктов, до 1298,72 пункта. Индекс РТС потерял к этому времени уже 3,35% и опустился до 1271,89 пункта.

Американские фондовые индексы повысились на 0,4-1,1% на прогнозах относительно понижения базовой процентной ставки Европейским центробанком, которое может быть предпринято регулятором для поддержки ослабленной долговым кризисом экономики региона.

Но азиатские биржи демонстрируют в основном понижательную динамику, падая на 0,8-4,0%. Стоимость нефти падает в район 103 долларов за баррель (по марке Brent), снижаясь на 0,8%, передает РИА Новости.