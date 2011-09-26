Игроки фондового рынка снова ставят на «красное» - эксперт

Игроки фондового рынка снова ставят на «красное».

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его информации, «сегодня утром фьючерсы на индекс S&P 500 снижались на более чем 1%, отражая смещение баланса настроений вновь на территорию пессимистов». Российский рынок акций снижался более чем на 3%, а доходность долговых обязательств стран PIIGS, хоть и незначительно, однако идет вверх. В то же время, динамику российского ММВБ не стоит рассматривать в качестве идеального индикатора настроений, так как в дело могли вступить также политические факторы, полагает аналитик.

С одной стороны, отмечает П.ИЛЬЯШЕНКО, «динамика американских фондовых индексов в пятницу, 23 сентября, носила ободряющий характер, так как уровни поддержки устояли». При этом акции сырьевых компаний так и не смогли оправиться от потерь накануне, закрывшись на негативной территории вновь. Позднее встреча экономических чиновников в Вашингтоне завершилась традиционным отсутствием решений, а комментарии представителей Китая снова были направлены на борьбу с инфляцией.

По мнению аналитика, внешний фон на открытии украинского рынка акций в понедельник, 26 сентября, сложился негативный. Потенциально самые важные события дня будут происходить на рынке акций США, где фьючерсам на индекс S&P 500 все еще предстоит тестирование уровня поддержки. «При этом для открытия дополнительных коротких позиций на украинском рынке акций игрокам следует дождаться закрытия индекса S&P 500 ниже уровня 1100 пунктов», - советует П.ИЛЬЯШЕНКО.