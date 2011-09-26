Эксперт: индекс Украинской биржи по итогам прошлой недели упал на 5,7%

Индекс Украинской биржи по итогам прошлой торговой недели упал на 5,7%.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, отечественные фондовые рынки в пятницу, 23 сентября, продемонстрировали очередное падение фондовых индексов. Наибольшее снижение из индексных позиций Украинской биржи в пятницу продемонстрировали акции Енакиевского металлургического завода (-5,6%), которые потеряли 14,4% по итогам шести торговых сессий. Торги бумагами Алчевского металлургического комбината и Авдеевского КХЗ в пятницу закрылись падением котировок на 4,9% и 4,2% соответственно.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 23 сентября, снизился на 1,89% – до 557,41 пункта. Общий объем торгов составил 3 млн. 518 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 2,07% – до 1400,44 пункта. Общий объем торгов составил 198 млн. 522 грн., из них на срочном рынке – 101 млн. 90 тыс. грн.