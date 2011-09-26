Долги еврозоны и результаты заседания ФРС способствуют пессимизму инвесторов - эксперты

Долговые проблемы еврозоны, а также результаты заседания ФРС США способствуют пессимистическим настроениям на фондовом рынке.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, понижение агентством Moody’s рейтингов восьми греческих банков усугубило опасения инвесторов касательно возможного дефолта страны. Однако некоторую поддержку индексам в пятницу, 23 сентября, оказало обещание министров финансов и глав ЦБ G20 сохранить стабильность финансовых рынков и банковского сектора.

Аналитики отмечают, что торги на украинских фондовых площадках в пятницу завершились в красной зоне под влиянием негативного внешнего фона, связанного с нестабильной макроэкономической обстановкой. Лидерами снижения на Украинской бирже стали акции Енакиевского металлургического завода (-5,6%) и Алчевского металлургического комбината (-4,91%). Среди предприятий индексной корзины рост показали бумаги «Укртелекома» (+0,52%) и Крюковского вагоностроительного завода (+0,41%).

По информации аналитиков, в понедельник, 26 сентября, публикуются индекс делового оптимизма IFO в Германии, а также данные по продажам нового жилья в США.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 23 сентября, снизился на 1,89% – до 557,41 пункта. Общий объем торгов составил 3 млн. 518 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 2,07% – до 1400,44 пункта. Общий объем торгов составил 198 млн. 522 грн., из них на срочном рынке – 101 млн. 90 тыс. грн.