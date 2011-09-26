Эксперт: ключевая угроза для рынков акций – снижение темпов роста мировой экономики

Участники рынка акций больше не сомневаются в том, что ключевая угроза для позитивной динамики рисковых активов – это снижение темпов роста мировой экономики.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он подчеркнул, что подтверждением этого тезиса является динамика акций отдельных секторов, динамика сырьевых товаров и так называемых сырьевых валют, либо же валют, которые наиболее популярны для carry trade. Так, на фондовых рынках на прошлой неделе наиболее сильно снижались акции промышленных и сырьевых компаний, а наибольшее снижение против доллара США испытали валюты таких стран как Чили (-7,15%), Южной Африки (-7,05%), Новой Зеландии (-6,9%), Бразилии (-5,5) и Австралии (-5,4%).

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, несмотря на внимание медиа к событиям на рынках золота и серебра, стоимость которых за неделю понизилась на 10% и 30% соответственно, наиболее важные события происходили на рынке меди. Так, стоимость ключевого промышленного металла снизилась на 14% за неделю до уровней июля предыдущего года. «Как известно, данный металл называют «доктор медь», поскольку его стоимость отражает состояние здоровья мировой экономики», - отметил аналитик.

Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, за прошедшую неделю индекс Украинской биржи потерял 6%, однако это не стало худшим результатом среди сопоставимых рынков акций. Так, российский ММВБ снизился на12%, а фондовый рынок Венгрии потерял почти 13%. Настоящая тихая гавань Восточной Европы – Чехия и Хорватия – отметилась снижением индексов на 9% и 7% соответственно. В то же время основной фондовый индекс Польши WIG 20 потерял 8,6%. «И это еще не самые неприятные новости. Индекс акций развивающихся стран (или «стран роста», как называет эту группу автор термина БРИК Джим О’НИЛ) MSCI EM за неделю снизился более чем на 9%, достигнув минимума с мая 2010 года», - добавил аналитик.