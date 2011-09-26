Украинские акции на ВФБ в пятницу показали положительную динамику - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, продемонстрировали в пятницу, 23 сентября, относительно положительную динамику.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как сообщают аналитики, индекс WIGUKR в пятницу вырос на 0,3%. Акции агрокомпании Kernel подорожали на 2,2%, в то время как бумаги другой агропромышленной компании Astarta упали на 2,7%. По итогам прошлой торговой недели индекс WIGUKR упал на 4,9%.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в пятницу акции производителя курятины MHP (-6,9%) торговались в минусе, потеряв 16,4% по итогам четырех торговых сессий. Торги бумагами горнорудной компании Ferrexpo закрылись 23 сентября снижением котировок на 5,0%, продемонстрировав падение на 21,6% по итогам шести торговых сессий. Акции нефтегазовой компании JKX Oil & Gas просели на 3,1% в пятницу, а по итогам трех торговых сессий упали на 9,9%.