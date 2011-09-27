Украинские фондовые рынки показали снижение три дня подряд - эксперты

Украинские фондовые рынки в понедельник, 26 сентября, продемонстрировали снижение третью торговую сессию подряд.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, акции «Райффайзен банка Аваль» (-4,4%) и Енакиевского металлургического завода (-4,2%) на Украинской бирже в понедельник торговались в минусе, продемонстрировав падение на 15,4% и 18,0% соответственно по итогам семи торговых сессий. Торги бумагами «Укртелекома» закрылись снижением котировок на 3,2%.

Аналитики отмечают, что лидерами роста на Украинской бирже в понедельник стали акции Стахановского вагоностроительного завода (+2,7%), которые снизились на 12,4% с начала сентября.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 26 сентября, упал на 1,15% – до 551,00 пункта. Общий объем торгов составил 320 млн. 997 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,87% – до 1388,21 пункта. Общий объем торгов составил 172 млн. 202 грн., из них на срочном рынке – 86 млн. 47 тыс. грн.