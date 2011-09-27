Эксперт: новый план по решению европейского кризиса улучшил настроения инвесторов

Номинальной причиной улучшения настроений инвесторов в понедельник, 26 сентября, стало обсуждение слухов о деталях нового плана по решению европейского долгового кризиса.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Тем не менее, добавил он, «внешний фон оказался благоприятным для данных слухов, учитывая состояние перепроданности рынков рисковых активов после распродажи накануне и неспособность “медведей” продавить фьючерсы на индекс S&P 500 ниже критически важного уровня поддержки».

Как подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО, при этом следует помнить, что европейский план спасения, разработанный летом и предполагавший так называемый избирательный дефолт по греческим долговым обязательствам, также мог решить текущие проблемы еврозоны. Причины неуспеха предыдущего плана также являются слабыми сторонами нового плана. В частности, это политическая сложность имплементации достигнутых решений, а также длительный срок, отведенный на имплементацию (более одного месяца).

Таким образом, аналитик предпочитает относиться к вероятному росту рынков акций как к логичному продолжению неудачного для пессимистов штурма важных уровней поддержки. Открытие коротких позиций будет актуально не ранее снижения индекса S&P 500 ниже уровня 1100 пунктов либо же не ранее достижения индексом диапазона 1230-1250 пунктов.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, уже на сегодняшнем открытии украинского рынка акций внешний фон сложился позитивный. При этом начал текущую неделю отечественный рынок снижением. Индекс Украинской биржи в понедельник, 26 сентября, закрылся на минимуме года.

В то же время, отметил аналитик, после закрытия украинских площадок в понедельник ситуация на американском рынке стабилизировалась, что позволило индексу S&P 500 по итогам торговой сессии прибавить более 2%. При этом фьючерсы на медь отыграли более трети своего недавнего снижения, что говорит в пользу краткосрочной устойчивости восходящего движения.