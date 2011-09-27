Негатив на рынках акций связан с опасениями распространения кризиса по еврозоне - эксперты

Негатив на рынках акций в понедельник, 26 сентября, был связан с опасениями относительно распространения долгового кризиса на другие страны еврозоны.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Аналитики сообщают, что индекс делового доверия в Германии показал снижение, но онон было не таким значительным, как ожидалось. Европейским индексам в понедельник удалось несколько отыграть потери, чему способствовало подорожание акций банков, которые росли на фоне информации о том, что руководители стран еврозоны обсуждают возможность увеличения стабилизационного фонда, а также рекапитализации банков.

По словам аналитиков, статистика из США в понедельник была негативной. Так, индекс деловой активности ФРБ Чикаго снизился, а продажи нового жилья в США упали до самого низкого уровня за последние полгода.

Как отмечают аналитики, сегодня в Великобритании публикуется индекс розничных продаж за сентябрь. В США выйдет индекс цен на жилье S&P Case-Shiller за июль и индекс потребительского доверия за сентябрь.