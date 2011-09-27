Кабмин разграничил функции по управлению госимуществом "Укртелекома"

Кабинет министров Украины своим распоряжением от 21 сентября 2011 г. № 902-р разграничил функции по управлению имуществом ПАО "Укртелеком", которое находится на балансе компании, но не вошло в уставный фонд ПАО, между администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации и Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ФГИУ.

В частности, Кабмин отнес к сфере управления службы спецсвязи недвижимое и движимое госимущество, которое обеспечивает выполнение возложенных на нее задач, а к сфере управления Фонда - прочее имущество по перечням, утвержденным совместным решением Фонда и администрации службы спецсвязи.

Правительственным распоряжением также предусматривается проведение инвентаризации госимущества, не вошедшего в уставный капитал этого общества, но учитываемого на его балансе по состоянию на 30 сентября 2011 г.

Напомним, Фонд госимущества 11 марта т.г. подписал с ООО «ЕСУ», дочерней компанией австрийского концерна EPIC, договор купли-продажи 92,79% госпакета акций ООО «Укртелеком». Реализационная цена госпакета акций компании составила 10 млрд. 575,1 млн. грн.

Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания также предоставляет услуги мобильной связи. Общий объем доходов компании (с НДС) от всех видов деятельности за 1-е полугодие 2011 года составил 4124,7 млн. грн.