Объем биржевых контрактов с ценными бумагами вырос в 2,5 раза

Объем биржевых контрактов (договоров) с ценными бумагами в течение января-августа 2011 г. составил 162 млрд. 980 млн. грн., что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в январе-августе 2010 года этот показатель составлял 64 млрд. 560 млн. грн).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР).

Наибольший объем торгов по финансовым инструментам на организаторах торговли в течение данного периода зафиксирован с государственными облигациями Украины - 66,2 млрд. грн. (или 40,62% от общего объема выполненных биржевых контрактов) и акциями - на сумму 59 млрд. 76 млн. грн. (или 36,67%).

В течение января-августа 2011 г. комиссией также было зарегистрировано 433 выпуска акций на сумму 45 млрд. 540 млн. грн., что на 22 млрд. 550 млн. грн. (почти в 2 раза) больше, чем за этот же период прошлого года. Также ГКЦБФР зарегистрировала 124 выпуска облигаций предприятий на сумму 21 млрд. 570 млн. грн., что по сравнению с соответствующем периодом 2010 г. больше на 18 млрд. 770 млн. грн. Кроме того, с начала года по сентябрь регулятор зарегистрировал 3 выпуска опционов на сумму 2 млн. 910 тыс. грн., что по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года больше на 2,81 млн. грн. За указанный период комиссией было также зарегистрировано 7 выпусков облигаций местных займов на сумму 485 млн. грн., тогда как в 2010 г. - ни одного.

В течение восьми месяцев текущего года объем зарегистрированных комиссией выпусков инвестиционных сертификатов КУА паевых инвестиционных фондов составил 39 млрд. 590 млн. грн., что по сравнению с данными за аналогичный период 2010 г. больше на 18 млрд. 270 млн. грн. Объем зарегистрированных выпусков акций корпоративных инвестиционных фондов уменьшился по сравнению с показателями за январь-август 2010 г. на 3,17 млрд. грн. и составил 4 млрд. 880 млн. грн.