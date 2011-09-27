Котировки украинских акций на Варшавской фондовой бирже в понедельник снизились - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, продемонстрировали в понедельник, 26 сентября, снижение котировок.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс WIGUKR в понедельник упал на 0,7%. Среди лидеров падения оказались бумаги производителя аккумуляторов WESTA (-3,6%), которые просели на 7,5% по итогам четырех торговых сессий. Бумаги агропромышленного сектора также продемонстрировали снижение: Kernel (-1,3%), Industrial Milk Co. (-0,9%).

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в понедельник бумаги горнорудной компании Ferrexpo упали на 4,5%, а за семь торговых дней они просели на 25,1%. Котировки Regal Petroleum потеряли вчера 0,3%, а за три торговые сессии снизились на 19,4%.