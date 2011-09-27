Минфин не получил ни одной заявки на сегодняшний аукцион по размещению ОВГЗ - эксперт

Министерство финансов Украины не получило ни одной заявки на сегодняшнем аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом УНИАН сообщил специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей ФУРСА.

По его информации, Минфин сегодня предлагал три стандартные серии облигаций с погашением 28 декабря 2011 г., 27 июня 2012 г. и 31 июля 2013 г. При этом Минфин не получил не одной заявки по всем трем сериям.

По словам С.ФУРСЫ, взлет доходности вторичного рынка убрал даже номинальных участников аукциона, которые традиционно выставляли дежурные заявки при предыдущих безрезультативных размещениях. В то же время, по его словам, у правительства не должно возникнуть проблем с погашением 4,5 млрд. грн. ОВГЗ в среду, поскольку Минфин использует для этого собственные ресурсы.