Условия приватизации украинской энергетики не содержат невыполнимых требований для инвесторов – эксперт

Обнародованные Фондом государственного имущества Украины условия приватизации госпакетов акций "Западэнерго" и "Киевэнерго" не содержат каких-либо невыполнимых требований для инвесторов.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН старший аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина» Сергей НЕВМЕРЖИЦКИЙ.

«Неисполнимых преград вообще нет. 30% угля можно импортировать. 70% угля нужно покупать на отечественном рынке, причем выбор есть между государственными шахтами или частными шахтами тех же ДТЭК, Coal Energy или Sadovaya Group», - сказал он.

Эксперт также отметил, что в долгосрочной перспективе генерирующие компании должны выступить основными покупателями шахт при приватизации угольной отрасли. Таким образом, по его словам, условия приватизации предприятий тепловой генерации позволят сохранить угольную отрасль Украины.

Как сообщал УНИАН, председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО 21 сентября заявил, что Кабинет министров на своем заседании утвердил условия приватизации 25% госпакета акций "Киевэнерго" и 45,1% "Западэнерго".

В частности, в соответствии с утвержденными квалификационными условиями, участник торгов по "Западэнерго" должен обеспечить поставку компании не менее 70% украинского угля. К участию в конкурсе по этой генерирующей компании будут допускаться только участники, которые могут генерировать не менее 30% электроэнергии от объемов производства "Западэнерго". По "Киевэнерго" к участию в конкурсах будут допускаться компании, поставляющие не менее 30% электроэнергии от объемов поставок "Киевэнерго". К участию в обоих конкурсах не будут допущены компании, более 25% которых принадлежат государству.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».