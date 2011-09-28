Градус пессимистичных настроений на рынках акций достиг не совсем рациональных уровней - эксперт

Градус пессимистичных настроений на рынках акций в настоящее время достиг не совсем рациональных уровней.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «это позволяет не рассчитывать на сохранение паттерна, к которому все уже привыкли: от поддержки до сопротивления и назад».

Как считает П.ИЛЬЯШЕНКО, внешний фон на открытии украинского рынка акций в среду, 28 сентября, сложился умеренно негативный. Сегодня с утра фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются в пределах до 0,5%, а котировки фьючерсов на медь снова «скачут» по несколько процентов, теперь в сторону понижения.

По мнению эксперта, «что касается информационных поводов для смены настроений, это вновь европейский финансово-политический кризис и беспокойство относительно темпов роста мировой экономики». В то же время, в течение 1-2 торговых сессий украинским трейдерам следует искать возможность для краткосрочной «покупки слабости», советует П.ИЛЬЯШЕНКО.