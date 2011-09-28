На украинский рынок акций вернулись покупатели - эксперт

Во вторник после продолжительного и далеко не всегда оправданного бездействия на украинский рынок акций вернулись покупатели.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что в результате индекс Украинской биржи вчера вырос на 3,5%, преодолев половину расстояния от 1400 до 1500 пунктов. По словам аналитика, «если сам по себе масштаб роста на фоне волатильных результатов последних месяцев, конечно, не впечатляет, то в случае отдельных акций активность покупателей была куда более заметна». Так, котрировки «Мотор Сичи» и Центрэнерго прибавили 6% и 5% соответственно, обеспечив почти 50% прироста индекса Украинской биржи за день. «Естественно, хороший спрос на флагманов рынка в текущих условиях является убедительным сигналом о том, что участники рынка сделали ставку на устойчивость волны роста – по крайней мере, в краткосрочном периоде», - считает П.ИЛЬЯШЕНКО.

При этом, по его мнению, «бурное развитие событий на внешних рынках уже после вчерашнего закрытия украинских площадок может сыграть злую шутку с покупателями. Дело в том, что оптимисты, которые пережили наплыв паники в ходе прошедшей недели, по всей видимости, настолько соскучились по зеленым цифрам, так что решили пройти путь от фактически 1100 до 1200 пунктов по индексу S&P 500 всего за две торговые сессии». В результате уже вчера рынки акций оказались перед выбором: скорректироваться от логичного уровня сопротивления или же одним махом исчерпать весь потенциал краткосрочного роста. Учитывая, что от максимумов дня индекс S&P 500 снизился на 1,5%, очевидно, что участники рынка выбрали вариант №1 – коррекцию, полагает аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 27 сентября, повысился на 1,19% – до 557,57 пункта. Общий объем торгов составил 283 млн. 171 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 3,52% – до 1437,09 пункта. Общий объем торгов составил 156 млн. 912 грн., из них на срочном рынке – 68 млн. 74 тыс. грн.