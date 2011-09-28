Эксперт: акции на Украинской бирже во вторник выросли под влиянием позитива из-за рубежа

Торги на Украинской бирже во вторник, 27 сентября, завершились ростом под влиянием позитива из-за рубежа.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, среди предприятий индексной корзины Украинской биржи во вторник лидерами роста стали акции «Мотор Сичи» (+5,97%), Енакиевского металлургического завода (+5,64%) и «Донбассэнерго» (+5,40%). Наибольшее снижение было зафиксировано по бумагам «Укрнафты» (-0,11%).

По мнению аналитиков, напряженность вокруг долговых проблем еврозоны несколько спала на фоне того, что лидеры европейских стран работают над вопросом расширения возможностей европейского стабилизационного фонда – он может достигнуть 2 млрд. евро. Также обсуждается возможность увеличения объемов рекапитализации банков. Кроме этого, инвесторы позитивно восприняли обещание Ангелы МЕРКЕЛЬ на конференции BDI оказать поддержку Греции. В свою очередь премьер-министр Греции Георгиос ПАПАНДРЕУ заявил, что Греция выполнит все взятые на себя обязательства.

Аналитики сообщают, что американские фондовые площадки во вторник открылись гэпом вверх. Кроме новостей из еврозоны, росту американских индексов способствовала и статистика. Так, индекс цен на жилье в 20 крупнейших регионах США снизился с 4,5% до 4,1%, тогда как по прогнозам значение должно было быть на уровне -4,4%.

По информации аналитиков, сегодня публикуются данные по заказам на товары длительного пользования в США и индекс делового доверия в Италии.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 27 сентября, повысился на 1,19% – до 557,57 пункта. Общий объем торгов составил 283 млн. 171 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 3,52% – до 1437,09 пункта. Общий объем торгов составил 156 млн. 912 грн., из них на срочном рынке – 68 млн. 74 тыс. грн.