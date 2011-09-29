Польский WIG20 в четверг продолжил снижение

Варшава. Индикатор стоимости бумаг самых ликвидных компаний Варшавского фондового рынка WIG20 на открытии торгов четверга продолжил снижение после 1% минуса в среду, 28 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, польские «голубые фишки» начали день на уровне 2170,43 пунктов, что на 0,51% меньше вчерашнего закрытия.

На негативной территории начал день также индекс всего рынка WIG, который просел на 0,3%.

В тоже время, в начале четверга дорожали акции средних и небольших компаний: mWIG40 к 9.38 прибавил 0,45%, а sWIG80 - 0,23%.

Как сообщал УНИАН, WIG20, который за два последних дня прошлой недели потерял более 8%, опустившись к минимальных с августа 2009 года значениям, начал расти с понедельника, 26 сентября.

Во вторник, 27 сентября, «голубые фишки» прибавили более 4% после 0,7% плюса в первый день недели.