Внешний фон на открытии украинского рынка акций сегодня умеренно негативный - эксперт

Учитывая снижение американских фондовых индексов накануне, внешний фон на сегодняшнем открытии украинского рынка акций сложился умеренно негативный.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «рост фьючерсов на индекс S&P 500 говорит о том, что сегодня прямолинейного повторения паттерна «от поддержки до сопротивления и назад» мы не увидим». С другой стороны, не следует формировать неоправданно оптимистичные ожидания, считает аналитик.

Как считает П.ИЛЬЯШЕНКО, в ходе торгов четверга следует обратить внимание на динамику фьючерсов на нефть (которые снова снижаются), а также учесть долгожданное голосование в Германии (интрига и неопределенность одновременно). «При этом направление движения европейских рынков акций сегодня после старта торгов окажет более сильное влияние на динамику индекса Украинской биржи, чем вчерашние результаты», - прогнозирует аналитик.