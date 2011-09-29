"Дочка" Coal Energy S.A. не допущена к конкурсу на концессию

Министерство энергетики и угольной промышленности не допустило ООО «ДонПромБизнес» (Донецк), являющуюся дочерней компанией Coal Energy S.A. (Люксембург), к участию в конкурсах на право концессии целостных имущественных комплексов крупнейших государственных угледобывающих объединений «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит».

Об этом говорится в сообщении Coal Energy S.A., размещенном на сайте Варшавской фондовой биржи.

Coal Energy S.A. также заявляет, что не будет обжаловать решение Минэнергоугля.

Как сообщал УНИАН, на участие в конкурсах на право концессии «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» кроме недопущенного «ДонПромБизнеса» подали также заявки ДТЭК и ЧАО «Донецксталь» - металлургический завод» (оба - Донецк).

Минэнергоугля 11 августа т.г. объявило конкурсы по передаче в концессию целостных имущественных комплексов «Ровенькиантрацита» и «Свердловантрацита» (оба – Луганская область). Активы предприятий предполагается передать в концессию на 49 лет. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 октября.

Справка УНИАН. В структуру Coal Energy S.A. входят 10 угольных шахт, а также активы по переработке угольных отвалов и обогащению.

100% уставного капитала Coal Energy принадлежит компании Lycaste Holdings Limited (Кипр), которой в равных долях владеют Виктор и Марина ВИШНЕВЕЦКИЕ.

Группа ЧАО «Донецксталь» контролируемая российским бизнесменом Виктором НУСЕНКИСОМ объединяет активы в угольной, металлургической и машиностроительной отраслях. В угольной сфере в Украине группе, в частности, принадлежит шахтоуправление «Покровское» (ранее угольная компания «Шахта «Красноармейская – Западная №1») специализирующееся на добыче коксующихся углей. Кроме того, группа сотрудничает с ГП «Макеевуголь».

ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. В угольный блок ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» арендное предприятие « Добропольеуголь» и пять обогатительных фабрик.