Янукович подписал изменения в закон об отчуждении имущества

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отчуждения имущества субъектов хозяйствования государственного сектора экономики".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службы главы государства.

Закон предусматривает, что Фонд государственного имущества Украины выступает организатором продажи недвижимого имущества в порядке, который устанавливается Кабинетом министров Украины.

Средства, полученные от продажи недвижимого имущества, за вычетом балансовой (остаточной) стоимости такого имущества, если другое не установлено законом, зачисляются в общий фонд государственного бюджета Украины.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отчуждения имущества субъектов хозяйствования государственного сектора экономики".