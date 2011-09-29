Фондовые рынки в среду находились под давлением продавцов - эксперт

Рынки рисковых активов в среду, 28 сентября, пребывали под давлением продавцов, в результате чего индекс Украинской биржи потерял 0,4%.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, «в целом такой результат следует считать скромным, учитывая масштаб роста накануне». Хорошим спросом в среду снова пользовались фундаментально сильные бумаги, в частности, «Мотор Сичи» и производителей вагонов. Традиционно объем торгов ни на фондовом, ни на срочном рынках нельзя было назвать впечатляющим, подчеркнул аналитик.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, несмотря на снижение стоимости большинства акций в течение торговой сессии, с точки зрения внутридневной торговли открытие длинных позиций оказалось более удачной стратегией, чем открытие коротких. «Ситуативное предпочтение «покупки слабости» будет оставаться более удачным подходом в ближайшие торговые сессии. Однако следует помнить, что перенос позиций через закрытие украинских площадок, как и ранее, не является оправданным», - полагает аналитик.