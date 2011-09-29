Ситуация с долговым кризисом еврозоны довольно неопределенная – эксперты

Ситуация с долговым кризисом еврозоны довольно неопределенная.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, рост на фондовом рынке в среду, 28 сентября, был связан с оптимизмом по поводу скорого разрешения проблем еврозоны. Торги на американских фондовых биржах начались ростом на фоне публикации статистики по товарам длительного пользования, которая оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Тем не менее, сообщают аналитики, вскоре после начала торгов американские индексы, как и европейские, ушли в минус. Снижение было спровоцировано тем, что некоторые страны Евросоюза требуют, чтобы частные инвесторы осуществили большие списания по греческим облигациям. Кроме этого, Греции нужно значительно больше средств, чем было согласовано на саммите стран ЕС.

По информации аналитиков, сегодня будут опубликованы данные по динамике ВВП США и Великобритании, а также данные об уровне потребительских цен в еврозоне и данные по розничным продажам в Германии.

Как отмечают аналитики, украинские фондовые индексы в среду завершили торги со смешанной динамикой. Индекс Украинской биржи упал на 0,41%, до 1431,14 пункта, а индекс ПФТС вырос на 0,17% до 558,49 пункта. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами роста стали акции Крюковского вагоностроительного завода (+4,17%) и Стахановского вагоностроительного завода (+1,37%). Наибольшее снижение было зафиксировано по бумагам Алчевского металлургического комбината (-2,38%), Авдеевского КХЗ (-2,03%) и Азовстали (-1,83%).