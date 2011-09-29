Украинские фондовые рынки в среду упали после значительного роста накануне - эксперты

Украинские фондовые рынки в среду, 28 сентября, продемонстрировали падение котировок после значительного роста во время предыдущей торговой сессии.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи в среду упал на 0,4%. При этом общий объем торгов акциями на бирже составил 3,6 млн. долларов.

По информации аналитиков, лидерами падения на Украинской бирже в среду стали бумаги Алчевского металлургического комбината (-2,4%) и Авдеевского КХЗ (-2,0%), которые с начала сентября потеряли 29,6% и 15,9% соответственно. Лидерами роста в среду стали акции Стахановского вагоностроительного завода, которые прибавили 7,1% по итогам трех торговых сессий.