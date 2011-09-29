Эксперты: инвесторы на Варшавской фондовой бирже в среду распродавали украинские акции

Инвесторы на Варшавской фондовой бирже в среду, 28 сентября, распродавали акции украинских компаний.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, индекс WIGUKR в среду упал на 0,8%. Лидерами падения стали акции производителей сахара Astarta (-3,8%) и подсолнечного масла Kernel (-1,4%). Тем не менее, бумаги агрокомпании Industrial Milk (+4,4%) и угледобывающей компании Coal Energy (+5,7%) торговались в плюсе.

Как сообщают аналитики, на Лондонской фондовой бирже в среду инвесторы распродавали акции горнорудной компании Ferrexpo (-5,6%), которые с начала сентября упали на 23,0%. Котировки нефтегазовой компании Cadogan Petroleum вчера выросли на 6,1%.