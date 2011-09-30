На фондовых рынках скопилось слишком много пессимистов - эксперт

На фондовых рынках на данный момент скопилось слишком много пессимистов.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «это свидетельствует о том, что в краткосрочном периоде для рисковых активов потенциал роста превышает потенциал снижения. Тем временем, вчерашнее голосование в парламенте Германии за расширение полномочий EFSF указало на одну приятную особенность – нагнетание слухов о расколе правящей коалиции оказалось лишь нагнетанием слухов и ничем большим».

Как сообщает П.ИЛЬЯШЕНКО, украинский рынок акций в четверг, 29 сентября, рос вслед за покупками рисковых активов на мировых площадках. При этом рост индекса Украинской биржи за последние три торговые сессии уже превысил отметку в 6%. В то же время, перенос краткосрочных позиций через закрытие украинских площадок вновь оказался не самой удачной идеей ввиду постоянной смены настроений на внешних рынках. Так, во второй половине дня фондовые индексы США растеряли завоевания первой половины торговой сессии, в среднем прибавив лишь скромные 0,6%.

Аналитик отметил, что сегодня утром фьючерсы на индекс S&P 500 находились в пределах 0,5%, что свидетельствует скорее о пессимистичном начале европейской и, соответственно, украинской торговой сессии. Внешний фон на открытии украинского рынка акций сложился умеренно негативный. «После нескольких дней пусть неуверенного, но роста участники рынка, скорее всего, предпочтут фиксирование прибыли перед выходными. Сегодня работа с идеей «покупка слабости» должна быть более осторожной, чем в предыдущие две торговые сессии», - считает П.ИЛЬЯШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 29 сентября, повысился на 1,08% – до 564,51 пункта. Общий объем торгов составил 2 млрд. 574 млн. 235 тыс. грн., при этом практически весь объем торгов пришелся на государственные облигации.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,88% – до 1472,30 пункта. Общий объем торгов составил 197 млн. 716 грн., из них на срочном рынке – 92 млн. 386 тыс. грн.