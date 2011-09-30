Фондовые рынки Азии упали на фоне новостей из Европы

Фондовые рынки Азии упали в пятницу, так как эффект от новостей из Германии улетучился, оставив инвесторов наедине со страхами по поводу глобального экономического спада из-за долгового кризиса еврозоны, сообщает Reuters.

Китайский рынок акций по итогам пятничных торгов зафиксировал худший квартал с апреля-июня 2010 года, потеряв за три месяца 14,6%, так как инвесторы распродавали акции финансовых фирм и компаний, ориентированных на экспорт.

Сводный индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам торгов в пятницу сократился на 0,26% до 2.359,22 пункта. Объем торгов упал до минимума 15 месяцев, поскольку игроки не хотели активно торговать перед праздничной неделей.

Промышленное производство в Китае сократилось в сентябре третий месяц подряд, показав, что у второй экономики мира нет иммунитета к глобальным проблемам.

За полчаса до закрытия торгов основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng рухнул на 2,39% до 17.580,26 пункта из-за обвала котировок китайских компаний, включая China Minsheng Bank.

Сводный индекс азиатских фондовых площадок, кроме Японии, сократился на 1,31% до 377,46 пункта.

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei закрылся почти без изменений, потеряв лишь 0,01 %, но показал худший квартал более чем за год.