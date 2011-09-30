Эксперт: сценарий дефолта Греции инвесторы воспринимают уже как объективную реальность

Сценарий дефолта Греции участники торгов воспринимают уже как объективную реальность, поэтому с покупками рисковых активов никто не торопится.

Такую точку зрения высказала корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

Она полагает, что «инвесторы, по сути, в ожидании судного дня для Греции. Мрачные картины многие рисуют себе и относительно украинской экономики и стабильности национальной валюты».

Как сообщила Е.ЕВДОЧЕНКО, сегодня отечественный рынок акций снижается вслед за мировыми фондовыми площадками. Пока лишь кратковременным позитивным фактором для рынков стало одобрение немецким парламентом пакет мер по расширению Европейского фонда финансовой стабильности. Кроме того, фактор окончания третьего квартала также подогревал рынки накануне.

По мнению аналитика, хотя украинский рынок акций выглядит достаточно привлекательным, некоторые бумаги опустились ниже своей номинальной стоимости, частности, «Стирол» и Алчевский меткомбинат. «Пока не будет ясно, по какому сценарию будет развиваться ситуация в Европе, едва ли стоит рассчитывать на рост. Высокую волатильность на рынках, вероятно, мы будем наблюдать и в октяре, когда стартует квартальная отчетность», - прогнозирует Е.ЕВДОЧЕНКО.