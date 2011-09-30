Все эмитенты индексной корзины Украинской биржи в четверг показали рост - эксперты

Все эмитенты, входящие в индексную корзину Украинской биржи, продемонстрировали в четверг, 29 сентября, рост.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, котировки акций на отечественных фондовых рынках в четверг продемонстрировали повышение. Лидерами роста на Украинской бирже вчера стали бумаги производителя двигателей «Мотор Сич» (+4,9%). При этом данные акции прибавили 12,0% по итогам трех торговых сессий.

По информации аналитиков, среди других лидеров роста на Украинской бирже в четверг оказались бумаги «Укрсоцбанка» (+3,5%), Авдеевского КХЗ (+3,4%) и генерирующей компании «Центрэнерго» (+3,2%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 29 сентября, повысился на 1,08% – до 564,51 пункта. Общий объем торгов составил 2 млрд. 574 млн. 235 тыс. грн., при этом практически весь объем торгов пришелся на государственные облигации.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,88% – до 1472,30 пункта. Общий объем торгов составил 197 млн. 716 грн., из них на срочном рынке – 92 млн. 386 тыс. грн.